Mercato Roma, l’Arsenal chiede 11 milioni di euro per il cartellino di Mkhitaryan

L’Arsenal quest’estate è pronto a vendere Henrikh Mkhitaryan per raccogliere un po’ di liquidità in vista di un mercato che sarà influenzato dalla crisi economica legata all’emergenza coronavirus. La Roma vorrebbe acquistare l’armeno dopo il prestito di questa stagione e vorrebbe sfruttare anche il suo contratto in scadenza il prossimo anno con i Gunners. Come riporta il portale britannico Mirror, la società inglese valuta il suo cartellino circa 11 milioni di euro, ma i giallorossi non sarebbero intenzionati a sborsare questa cifra. Per questo motivo i due club stanno parlando di inserire una contropartita tecnica, anche se l’Arsenal vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione dell’ex Dortmund, considerato ancora un buon giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Mkhitaryan.