Nuno Campos: “Insieme a Fonseca stiamo visionando giocatori che potrebbero interessarci”

Nuno Campos, vice di Fonseca, lavora con Paulo da ormai 15 anni e tra i due, come detto più volte anche dallo stesso tecnico non c’è solamente un rapporto professionale ma anche d’amicizia. Il secondo allenatore giallorosso ha rilasciato una lunga intervista a Tribuna Expresso affrontando tantissimi temi: dalla quarantena ai giocatori che sta visionando per il futuro. Queste le sue parole:

Sei in italia?

Sì, sono a Roma, da solo, perché la mia famiglia è a Esposende.

Come va l’isolamento?

Non è un momento facile, né per me né per nessuno, perché siamo confinati nelle nostre case. A volte esco un po’, ma solo qui accanto all’edificio, dobbiamo rispettare ciò che ci è stato imposto, perché la cosa più importante è superare questo momento. Faccio esercizio fisico e vedo alcuni giocatori che potrebbero interessarci, lo faccio insieme a Paulo. A volte lavoriamo anche insieme, ma ovviamente è un lavoro completamente diverso da quello a cui eravamo abituati. È un momento difficile per tutti.

Riesci a fare qualche lavoro con i giocatori?

Sì, Nuno Romano lavora di più su questa parte fisica e lavora con i giocatori ogni giorno. Fanno videoconferenze congiunte sulle piattaforme esistenti, anche in linea con il dipartimento medico del club, perché ci sono anche giocatori che si stanno riprendendo da infortuni. È un lavoro quotidiano ed è più come Nuno che si occupa di quel lavoro, ma abbiamo ricevuto i messaggi e siamo andati online..

In questo isolamento sei stato attivo sui social network, in particolare nella “quarantena da bola” , anche parlando con altri allenatori.

Più del solito [ride, ndr].

José Boto ti ha descritto come “una delle persone in Portogallo che meglio conosce il calcio e lo spiega”. Non hai voglia di condividere il tuo modo di lavorare?

No, non abbiamo quel tabù di non condividere il nostro pensiero sul calcio. Penso che le persone oggi abbiano accesso a molte informazioni, ma a volte ottengono un’idea sbagliata da alcuni allenatori. Penso che quando dimostriamo il nostro pensiero sul gioco, riveliamo esattamente in che direzione vogliamo andare. Ho avuto ottime conversazioni con Boto, perché è una persona molto esperta e mi piace parlare con persone che capiscono quello che stiamo dicendo.Preferisco non essere in conflitto con nessuno, ognuno difende ciò che vuole. Naturalmente, trovo più facile parlare con persone che condividono la mia visione del gioco. Boto è uno di questi, perché gli piacciono le squadre che prendono il controllo del gioco, che sono protagonisti, che apprezzano la palla, che valorizzano il giocatore.

(Continua)