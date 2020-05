Roma, pressing d’autore: “Teniamo Smalling e Micki”

Coloro che hanno un peso nella Roma cercano di fare pressing in vista della prossima stagione, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Sulla dirigenza (che però deve fare i conti con la più grave crisi che abbia mai investito il mondo del calcio in tempi recenti) e ovviamente anche sugli stessi oggetti del desiderio. Gli obiettivi sono chiari: tenere ancora Chris Smalling (30 anni) ed Henrik Mkitaryan (31 anni), giunti in prestito, rispettivamente da Manchester United e Arsenal.

“Farò tutto il possibile per tenere Smalling a Roma anche l’anno prossimo – ha detto Paulo Fonseca a Espn -. So che vuole restare, vediamo cosa succede. È un uomo straordinario, umile e professionale. È adorato dai tifosi e si è affermato come uno dei leader nello spogliatoio. Quello che ha fatto in questa stagione sul campo è stato eccezionale”. Parole chiare, che seguono di poche ore quelle che aveva espresso su Mkhitaryan. “Io voglio che resti alla Roma“.

Ma oltre all’allenatore, anche Edin Dzeko – capitano giallorosso – ha espresso concetti chiari; “Mi piace giocare con Mkhitaryan – ha spiegato a Sky- anche perché ha fatto un percorso simile al mio. Io, ho giocato in Germania e in Inghilterra e anche lui prima stava al Borussia Dortmund e poi è andato in Premier. Ora l’ho conosciuto anche come uomo ed è un bravissimo ragazzo, è un giocatore fantastico che questa squadra e questa società vogliono avere. Speriamo rimanga anche per i prossimi anni”.

Logico, però, che United e Arsenal dovranno ridurre le pretese. I Red devils vogliono 20 milioni per Smalling; cifra analoga è valutato l’armeno dai Gunners. Ma se per quest’ultimo si spera che i londinesi possano rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2021) per poi cederlo di nuovo in prestito – e il suo manager Raiola sta lavorando per questo – per il difensore i possibili acquirenti sono tanti, e quindi toccherà a Smalling, eventualmente, imporre la propria volontà.

Non è un caso che il d.s. Petrachi, che sta dragando da tempo il mercato per i difensori, si muova anche sul fronte attacco. Così negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Sanchez: non è detto sia riscattato dall’Inter, quindi lo United potrebbe ridarlo in prestito.