Calciomercato Roma, dalla Spagna: piace Tomiyasu e Jesus può finire nell’operazione

Le date del prossimo calciomercato non sono ancora certe, ma Petrachi sta comunque lavorando sulle mosse dell’estate. Come riporta todofichajes.com, il diesse giallorosso sarebbe sulle tracce del terzino del Bologna, Takehiro Tomiyasu. A fare il nome del giapponese è stato direttamente Paulo Fonseca e nella trattativa con i rossoblu potrebbe esserci una pedina fondamentale per indirizzare l’operazione in favore dei giallorossi. Stiamo parlando di Juan Jesus, ormai finito ai margini del progetto Roma e che il club aveva messo sul mercato già lo scorso inverno.