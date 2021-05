Roma, tra lo Spezia e Mou spunta Depay. Zaniolo in Austria: prove per il rientro

Ultima partita per Fonseca, ma intanto si disegna la squadra del prossimo anno: l'attaccante olandese è il sogno

Paolo Franzino

La Roma che verrà: Mourinho, Zaniolo e forse anche Depay

Con lo Spezia finirà un ciclo, ma un altro, con Mourinho in panchina, è pronto a iniziare. “Vuole soltanto vincere, al Tottenham ha cercato di portare questa mentalità”, ha detto Harry Kane; "Avrà molto lavoro da fare", è il pensiero di Marcello Lippi. Nella Roma che verrà ci sarà spazio per Nicolò Zaniolo, che domani volerà in Austria dal dottor Fink per ottenere il via libera per tornare in campo: il numero 22 potrebbe essere impiegato durante la partita che la Roma Primavera disputerà contro il Cagliari mercoledì prossimo.

In chiave mercato spunta il nome di Memphis Depay. L'attaccante del Lione sarà uno dei parametri zero più ambiti nella prossima campagna acquisti, anche se Rudi Garcia non ha escluso una sua permanenza all'OL. Sull'olandese ci sono tante pretendenti, ma il Decreto Crescita e il Fattore Mourinho potrebbero venire in soccorso della Roma.

Ancora in standby la situazione di Mkhitaryan, che piace al Milan in caso di cessione di Calhanoglu. Discorso simile per quanto riguarda Edin Dzeko. Oggi la moglie Amra si è allenata assieme alle amiche (con lei c'era pure Caroline Neto, moglie di Juan Jesus) e su Instagram ha commentato: “Speriamo che non sia l'ultimo allenamento insieme”. Un indizio relativo alla carriera del marito? La sensazione è che la situazione del bosniaco verrà chiarita a breve, con l'arrivo dello "Special One".