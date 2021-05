Lippi: “Mourinho avrà molto lavoro da fare alla Roma”

L'ex ct della Nazionale parla dell'arrivo dello Special One nella capitale

"Mourinho alla Roma? Avrà molto lavoro da fare": è il pensiero di Marcello Lippi, presente al Teatro Comunale di Pietrsanta in occasione dell'evento "Calcio a tutto tondo". L'ex ct ha parlato soprattutto della lotta alla qualificazione in Champions League; queste le sue dichiarazioni riportate da "TuttoMercatoWeb": "Dispiace che qualcuno debba rimanere fuori. Ci sono delle squadre che nelle ultime partite hanno fatto molto bene, vedi il Napoli o il Milan, anche la Juventus ha dimostrato di essersi ripresa. I rossoneri si giocano la stagione a Bergamo? L'Atalanta ha la possibilità di arrivare seconda in Serie A dopo la delusione in Coppa Italia, sarà una partita dura".