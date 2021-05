Kane racconta Mourinho: “Vuole solo vincere, abbiamo la stessa mentalità”

L'attaccante con un'intervista che preannuncia l'addio al Tottenham: "Vi spiego perché con lui non ha funzionato"

In un'intervista che di fatto preannuncia l'addio al Tottenham, Harry Kane ha parlato anche di José Mourinho e del rapporto che i due avevano costruito quando il prossimo allenatore della Roma era il tecnico del Tottenham : “Ha tantissima esperienza nelle partite importanti nei top club, avevamo una mentalità simile perché faremmo qualsiasi cosa per vincere - ha detto a Gary Neville -. Lo sport è questo e lui voleva solo vincere. Era la mentalità che stava cercando di inculcare ai giocatori, la voglia di fare di tutto per vincere e penso che siamo diventati più intelligenti. Forse c'erano relazioni che non funzionavano, ma dal mio punto di vista è stato fantastico".

Kane poi spiega il perché dell'esonero: "Probabilmente non avevamo abbastanza leadership nella squadra, quella di cui lui aveva bisogno in quel momento. Il club era in una fase difficile, con Pochettino che era stato esonerato. Con José abbiamo avuto un ottimo rapporto fin dall'inizio: ci capivamo, vedevamo le cose in maniera simile sia in campo che fuori. Per questo abbiamo costruito questa relazione". Sulle differenze con Pochettino: "Era tutto completamente diverso, se devo essere sincero. Nello stile di gioco, nel modo in cui si sono organizzati, nell’allenamento tattico... Con Pochettino facevamo un sacco di lavoro in palestra mentre con José non tanto. Lui si aspettava che ci comportassimo da professionisti e da uomini, in campo e fuori".