Zaniolo vola da Fink: domani l’ok per scendere in campo con la Primavera

Nicolò farà le prove generali del rientro con i ragazzi di Alberto De Rossi, che sono impegnati nella fase finale del campionato

Nicolò Zaniolo volerà domani da Fink per ottenere il via libera a tornare in campo. Una formalità, fanno sapere dall'entourage del giocatore, che ha ormai superato con successo tutte le tappe del recupero dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio subìto lo scorso settembre. Manca, appunto, solo ritornare a indossare gli scarpini in partita. E come appreso da Forzaroma.info, potrebbe succedere prima del previsto. Il numero 22, che non ha giocato neppure una partita in stagione, potrebbe fare il suo "esordio"con la Primavera di Alberto De Rossi. Essendo un "fuoriquota" non potrà partecipare ai playoff scudetto, ma dovrebbe rientrare nelle ultime partite di stagione regolare che restano. La data più probabile per vederlo all'opera potrebbe essere il 26 maggio, ossia mercoledì prossimo al Tre Fontane contro il Cagliari. Dipenderà sicuramente da quello che gli dirà Fink, che ha intenzione di dare il via libera al numero 22 romanista. Possibile che Zaniolo venga impiegato per degli spezzoni in un paio di match dei baby giallorossi. Una sorta di prova generale, prima del ritorno vero e proprio alla vita di calciatore. L'estate prossima diventerà papà, poi tornerà finalmente a pensare solo al campo. Mourinho e i tifosi lo aspettano a braccia aperte.