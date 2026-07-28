La Roma continua a seguire Israel Reyes. Il difensore centrale classe 2000 del Club America potrebbe essere il nuovo rinforzo per la retroguardia di Gasperini. D'Amico ci sta provando e, secondo quanto riportato dal quotidiano messicano Excelsior, avrebbe presentato una prima offerta ufficiale al Club America. I giallorossi hanno messo sul piatto circa 2.5 milioni di euro, cifra considerata però troppo bassa. I messicani infatti valutano Reyes almeno 7 milioni anche se sono disposti a scendere di un milione per accontentare il giocatore che vuole trasferirsi in Europa. La trattativa proseguirà anche nei prossimi giorni ma la Roma non ha intenzione di accontentare fino in fondo le richieste del Club America. Reyes è reduce da un buon Mondiale con il Messico nel quale ha disputato 4 partite, rimanendo però in panchina nell'ultima contro l'Inghilterra valida per gli ottavi di finale.