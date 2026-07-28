Il mercato della Roma è ufficialmente entrato nel vivo e, altre a lavorare sui nuovi acquisti, D’Amico sta cercando di definire anche alcune operazioni in uscita. Tra i giocatori con il futuro ancora in bilico c’è Matías Soulé. Gasperini non è convinto delle caratteristiche dell’argentino e, per quel ruolo, preferirebbe un calciatore meno appariscente e più concreto sotto porta. Inoltre il tecnico nutre dei dubbi anche sulla sua affidabilità vista la pubalgia che lo ha costretto ai box per un lungo periodo nella passata stagione. Per questi motivi il direttore sportivo giallorosso è alla ricerca di possibili soluzioni. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, una di queste potrebbe portare al Milan. Soulé sarebbe infatti stato proposto al club rossonero, che sta valutando con attenzione il suo profilo. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma il giocatore piace al Milan e sembra rispondere alle caratteristiche richieste da Amorim.