Mkhitaryan al Milan: l’ultima idea di Raiola preoccupa la Roma

L'armeno non ha ancora comunicato al club la sua decisione, ma lo farà presto

Mino Raiola era stato un alleato della Roma la scorsa estate, quando aveva contribuito a far svincolare Mkhitaryan dall'Arsenal, facendolo tornare in giallorosso praticamente a parametro zero. E potrebbe essere il peggior "nemico" nella prossima. Nello scacchiere di Mino, l'armeno può diventare una pedina fondamentale. La situazione che va monitorata principalmente è la trattativa del rinnovo di Donnarumma con il Milan. Con Calhanoglu in uscita, Mkhitaryan può diventare l'uomo giusto da proporre ai rossoneri per facilitare l'accordo. Un espediente che nel modus operandi di Raiola è all'ordine del giorno. La Roma aspetta da gennaio la firma di Micky sul rinnovo. Il caos Dzeko-Fonseca e un rapporto mai davvero idilliaco con il tecnico l'avevano fatto vacillare. Nella sua testa adesso la possibilità di tornare a giocare la Champions potrebbe essere un fattore, ammesso che il Milan rientri nelle prime quattro. Sulla bilancia anche l'arrivo di Mourinho, nonostante Mkhitaryan abbia dichiarato di non avere nessun problema con lo Special One. L'ultima decisione, in ogni caso, spetterà a lui. E non si andrà troppo per lunghe.