Dzeko, quale futuro? Amra si allena con le amiche: “Speriamo non sia l’ultimo”

La moglie del centravanti bosniaco si allena con Caroline Jesus e semina indizi su Instagram. Il futuro di Edin in bilico tra Roma e l'America dei L.A. Galaxy

Mentre il futuro di Edin Dzeko resta in bilico tra l'arrivo di Mourinho e le sirene dei Los Angeles Galaxy, la moglie Amra torna a seminare indizi sui social come nella sessione di mercato dell'estate scorsa. La signora Dzeko ha infatti pubblicato su Instagram una storia che la ritrae in sessione di allenamento con Caroline Neto Jesus, moglie del difensore giallorosso Juan Jesus (anche lui tra i possibili esuberi in partenza), e con l'atleta professionista Patricia Grou, accompagnando la foto con una didascalia che recita: "Sperando che non sia l'ultimo allenamento insieme, amiche mie". Forse un riflesso dei dubbi del centravanti bosniaco, oppure una riflessione sull'addio di Juan Jesus, certamente fuori dai progetti futuri della Roma.