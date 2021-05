Spezia-Roma, domani alle 10.30 l’ultima conferenza stampa di Fonseca

Il tecnico portoghese interverrà ai microfoni prima della rifinitura, anticipando l'orario consueto del pomeriggio. L'ultimo saluto alla squadra

È prevista alle 10.30 di domani l'ultima conferenza stampa di Paulo Fonseca in veste di allenatore della Roma, subito prima dell'ultima rifinitura in vista della partita contro lo Spezia di domenica sera. Un cambio di abitudini (solitamente il tecnico portoghese interveniva nel pomeriggio, dopo l'allenamento) che riflette l'importanza dell'incontro, certo diverso da tutti i precedenti. Fonseca aveva già parlato davanti ai microfoni dell'arrivo del suo successore Mourinho: domani, in ogni caso, ci sarà spazio per l'ultimo saluto ufficiale alla squadra.