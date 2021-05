Fonseca dice sì alla Fiorentina. Ora è sfida con De Rossi?

L'allenatore portoghese tratta con Commisso, che vede più lontano Gattuso

Il futuro di Paulo Fonseca potrebbe essere ancora in Italia. Ci sta pensando la Fiorentina, che è alla ricerca di un nuovo tecnico dopo la separazione già definita con Beppe Iachini. Come riporta TMW, l'allenatore portoghese ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Firenze dopo che avrà chiuso la sua stagione alla Roma. Adesso la palla passa alla dirigenza viola: Commisso sembrava aver puntato inizialmente Gattuso, che però nelle ultime ore sembra più lontano. Ecco perché il prossimo allenatore viola potrebbe diventare davvero Fonseca, che in Italia si è trovato bene nonostante gli alti e bassi con la Roma. Rispetto all'avventura a Trigoria dovrebbe rivedere al ribasso il suo stipendio ma Firenze è una piazza che gli piace e che vorrebbe rilanciare. Chissà che la "sfida" non sia con Daniele De Rossi: Luca Toni ha svelato che la sua prossima squadra potrebbe essere toscana...