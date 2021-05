Rudi Garcia su Depay: “Può andare via dal Lione, ma non si sa mai…”

Rudi Garcia parla di Memphis Depay. L’attaccante olandese è destinato a lasciare il Lione a fine stagione: “È in scadenza di contratto, quindi potrebbe vestire altri colori nella prossima stagione ma nel calcio non si sa mai –...

Rudi Garcia parla di Memphis Depay. L'attaccante olandese è destinato a lasciare il Lione a fine stagione: "È in scadenza di contratto, quindi potrebbe vestire altri colori nella prossima stagione ma nel calcio non si sa mai - ha detto il tecnico ex Roma in conferenza stampa -. Perché non considerare, nel caso non arrivi l'offerta giusta, che possa restare qui? Ha sempre detto che questa è casa sua. Abbiamo visto cosa può fare: 20 gol, 10 assist, non era mai successo". L'attaccante fa gola a tantissimi allenatori, ma le sue mire sono molto alte: “Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei 5 top campionati. Possibilmente in quello più forte”,ha detto a L’Equipe. Sembrava vicino al Barcellona, che però poi ha virato su Aguero. Con Mourinho tra l'altro non si era lasciato benissimo, ma chissà che la voglia di riscatto non gli faccia cambiare idea.