Il presidente della Federcalcio lo ha appena annunciato al Consiglio Federale
VIDEO - Malagò: "Il progetto stadio della Roma sta rispettando la tempistica"
Il futuro della Nazionale italiana si decide oggi. Dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, Giovanni Malagò è sceso in campo in prima persona per risolvere la situazione. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, il presidente della Federcalcio avrebbe appena annunciato il nome del nuovo allenatore durante il Consiglio Federale: "Roberto Mancini è il ct della Nazionale". A breve è inoltre previsto l'annuncio del nuovo direttore tecnico con Claudio Ranieri in pole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Soulé, futuro ancora in bilico: è stato proposto al Milan. La situazione
Calciomercato AS Roma
Roma, caccia al sostituto di Celik: piace Fresneda ma lo Sporting spara alto
Calciomercato AS Roma
Roma, niente telenovela per Nusa: fissata la dead line. Gasp aspetta due esterni
Calciomercato AS Roma
Calciomercato Roma LIVE: Nusa obiettivo principale. Il Milan valuta Soulé
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti