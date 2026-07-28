Il futuro della Nazionale italiana si decide oggi. Dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, Giovanni Malagò è sceso in campo in prima persona per risolvere la situazione. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, il presidente della Federcalcio avrebbe appena annunciato il nome del nuovo allenatore durante il Consiglio Federale: "Roberto Mancini è il ct della Nazionale". A breve è inoltre previsto l'annuncio del nuovo direttore tecnico con Claudio Ranieri in pole.