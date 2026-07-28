Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a fcinter1908. Tra gli argomenti trattati, anche quello relativo al difensore giallorosso che in questa sessione di mercato è stato accostato al club nerazzurro: "Volevo portarlo via con offerte anche più importanti (ride, ndr) ma lui ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma". Queste le prime parole di Riso che ha poi continuato: "Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io l'avrei venduto ma lui ha rifiutato tutto per la Roma. E' un gesto che fa per la Roma". Poi la chiosa finale: "Gli ho detto che è un pazzo, sono contento perché è felice. Poteva guadagnare di più ma è felice". Mancini in particolare ha rifiutato proprio la corte dell'Inter che lo avrebbe voluto prendere per rinforzare il reparto arretrato di Chivu. Il centrale però non ne ha voluto sapere e lo scorso 18 luglio ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà a Roma fino al 2029. Il legame con la piazza è sempre più intenso, tanto che Mancini se lo è voluto tatuare sulla pelle. Sul proprio profilo Instagram infatti ha pubblicato una storia del suo nuovo tatuaggio, ovvero la scritta "SPQR" sulla coscia sinistra. Un ulteriore gesto d'amore. Riso ha poi parlato anche di un altro suo assistito, Bryan Cristante: "Non ha mai avuto intenzione di lasciare Roma, è il capitano della Roma ed entrerà nella storia del club per sempre”.