Roma, torna di moda Gollini per la porta. Interesse dell’Everton per Smalling

Nel valzer dei nomi per il ruolo di portiere ritorna quello del bergamasco. Per il mercato in uscita sono tanti i calciatori da piazzare per Pinto e la vetrina dell'Europeo può agevolare le trattative

Il mercato della Roma, seppur non ufficialmente iniziato, è già ricco di nomi e suggestioni. La rosa va migliorata e i giocatori sulla lista di Tiago Pinto sono già molti. Partendo dalla porta, si va da Rui Patricio come candidato numero 1 alla suggestione Keylor Navas passando per un nome già accostato ai giallorossi in passato: Gollini dell’Atalanta. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il portiere dei bergamaschi, in rotta con Gasperini, sembra essere in pole position per diventare il nuovo estremo difensore della Roma. Sempre per il mercato in entrata, va registrata la brusca frenata nella trattativa per portate Xhaka nella capitale, con il giocatore che dopo l’Europeo dovrà convincere i Gunners a lasciarlo partire.