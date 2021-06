Roma, Mourinho mette Gollini in porta

Il portiere è in rotta con Gasperini, ma l'Atalanta chiede 20 milioni: troppi per Tiago Pinto

La Roma ha in mano Rui Patricio da due settimane ma non affonda il colpo, scrive Stefano Carina su "Il Messaggero". Nel momento in cui Pinto incarica i suoi collaboratori di stilare una lista ristretta di portieri più giovani (e abbordabili a livello di costo), lo scenario cambia. E così, a meno che Mourinho non s’impunti per allenare il suo connazionale, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se il nuovo portiere della Roma sarà un altro rispetto all’estremo difensore del Wolverhampton. Il problema è che a Trigoria non hanno intenzione di effettuare un grande investimento per il ruolo. Le parate di Olsen all’Europeo potrebbero aiutare a trovare un acquirente per lo svedese ma i 25/30 milioni chiesti dall’Udinese per Musso, sono fuori budget. Più abbordabile invece Gollini. Il portiere, in rotta con Gasperini, è stato offerto a più riprese (anche alla Lazio).