Maurizio Costanzo: “Sullo stadio della Roma la Raggi ha fatto un buon lavoro”

Il nuovo responsabile della comunicazione: "Mi auguro non passi troppo tempo"

Da Maurizio Costanzo arriva il primo appello per lo stadio della Roma. Il nuovo responsabile della comunicazione del club giallorosso ne ha parlato sulle colonne de "Il Tempo": "Mi fa piacere apprendere che la Roma avrà un nuovo stadio. È pur sempre la Capitale d’Italia e di stadi capienti ne deve avere più di uno. Conosco la burocrazia e mi auguro perciò che non passi troppo tempo per il nuovo stadio della Roma. Devo riconoscere all’Amministrazione Raggi che, sollecitata, ha fatto un buon lavoro". Un primo passo da consulente del club: Costanzo si occuperà di comunicazione ma con attenzione particolare proprio al tema stadio. Dopo l'addio a Tor di Valle, i Friedkin decideranno con il Campidoglio la sede idonea per dar vita al nuovo progetto.