Primavera, De Rossi: “Persi tanti punti, ma abbiamo fatto un buon lavoro”

Zalewski: "Dobbiamo tenere alta la tensione. Il nostro obietto è sempre vincere, ora affrontiamo l'Atalanta con grinta"

"È stato un ottimo approccio. Abbiamo chiuso il primo tempo sul 3-0 ed è un ottimo risultato, ma dobbiamo toglierci il vizio di abbassare la tensione. È uno dei nostri punti deboli. La partita era in tasca, riaprirla così era un peccato. Ora pensiamo alla prossima partita sapendo che potremo fare meglio. Io sto bene fisicamente, lo staff medico non rischia con me. Nonostante le assenze stiamo facendo ottime partite. Il nostro obietto è sempre vincere, ora affrontiamo l'Atalanta con grinta".

"Sono molto contento, non sbagliamo mai l'approccio e questo la dice lunga su come i ragazzi preparano il match. Qualche secondo tempo l'abbiamo sbagliato, ma oggi non vorrei parlare di questo. Il Bologna è una squadra forte, il ritorno ci può stare. L'importante alla fine è aver vinto. Noi cerchiamo sempre di lavorare su tutta la rosa. Gli infortuni e le assenze ci tolgono energie, però con Darboe e Zalewski in prima squadra e l'aver fatto giocare 35 giocatori vuol dire che il lavoro è stato fatto. Oggi ho voluto far riposare Podgoreanu e Ciervo per dare una chance a Bamba. Oliveras è stato un mattatore della gara. Grande rammarico non aver chiuso al primo posto, ci lamentiamo tanto con noi stessi e per qualche chiamata arbitrale che ultimamente ci ha danneggiato. Abbiamo perso troppi punti".