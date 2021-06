Euro 2020, Turchia-Galles: Under in campo dal 1′

I turchi cercano la vittoria per continuare a sperare nella qualificazione

La Turchia torna in campo contro il Galles dopo la brutta sconfitta con l'Italia. La squadra di Senol Gunes cerca la vittoria per sperare nel passaggio agli ottavi di finale. Il ct turco si affida questa volta a Cengiz Under, schierato tra i titolari. Contro gli azzurri l'esterno di proprietà della Roma era entrato nella ripresa, risultando tra i migliori dei suoi. La sua speranza è mettersi in mostra, per sperare in una nuova occasione in giallorosso o in un top club.