Assalto a Gollini con 15 milioni. Rui Patricio finisce ai box

Si tratta con l’Atalanta su bonus e rate. Il portiere ha già dato l’ok

Nonostante Rui Patricio – portiere del Wolverhampton e della nazionale portoghese – sia il più abbordabile a livello di costi, il general manager Tiago Pinto ha chiesto da giorni al suo staff di valutare anche altri profili, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Risultato: adesso sembra che in corsia di sorpasso ci sia Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Le riflessioni sono ancora in atto, ma intanto è già partita un’offerta per la società nerazzurra. Sul piatto ci sono 15 milioni, ma i bergamaschi ne vogliono almeno una ventina. L’impressione, comunque, è che ci si possa venire incontro utilizzando due strade: l’inserimento di bonus e un pagamento rateizzato in tre anni. Fronte Atalanta filtra che il giocatore accetterebbe senza problemi il trasferimento, nonostante debba rinunciare (per adesso?) di giocare la Champions. D’altronde i rapporti con Gasperini si sono deteriorati e non è un caso che i nerazzurri puntino su Musso (che piace anche ai giallorossi) od Ospina. In ogni caso, ad “alzare” il pressing su Gollini ci sono anche tre amici, cioè Mancini, Cristante e Spinazzola, tutti ex Atalanta e grandi amici del portiere. Anche questo, oltre al fatto di poter essere allenato da Mourinho, rappresenta una bella spinta per accettare il trasferimento in giallorosso che sta maturando.