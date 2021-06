Stadio e ritiro: la revoca e l’Austria più vicine

Oggi il voto su Tor di Valle della Commissione urbanistica del comune di Roma, poi si sceglierà la nuova area

Non è solo il mercato a tenere banco in casa Roma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Oggi, infatti, la Commissione urbanistica del comune di Roma voterà la revoca d’interesse pubblico per il nuovo stadio giallorosso che doveva sorgere a Tor di Valle.