Tommasi: “Lo scudetto con la Roma ricordo bellissimo, ma è passato troppo tempo”

"La scelta di Mourinho è stata forte, decisa, inaspettata, anche nella modalità e fa pensare che abbiano le idee chiare, quantomeno sulla prospettiva da intraprendere"

Redazione

Domani saranno 20 anni dall'ultimo scudetto della Roma. Una data importante, per ricordare uno dei momenti più belli della storia romanista, ma anche per sottolineare da quanto tempo nella capitale non si festeggia un tricolore. Ne ha parlato ad AdnKronos Damiano Tommasi, protagonista in quella Roma scudettata:

Il suo ricordo dello scudetto con la Roma."La gioia è stata già quasi all'ingresso in campo, perché lo stadio era colmo di bandiere e si percepiva che sarebbe stata una giornata di festa. Purtroppo la stagione si era protratta e c'è stato lo sciogliete le righe subito dopo la partita e non ci siamo potuti godere a sufficienza quello che oggi ancora rimane per tutti noi un bellissimo ricordo. Il problema è che quando si ricorda una cosa vecchia di 20 anni, ti viene da pensare che ne sono passati troppi, è il dolce e amaro del ricordo, sono passati 20 anni sia per noi che per la Roma, speriamo possano tornare presto quei momenti".

Che ne pensa di Mourinho alla Roma?"La scelta di Mourinho è stata forte, decisa, inaspettata, anche nella modalità e fa pensare che abbiano le idee chiare, quantomeno sulla prospettiva da intraprendere, poi se avranno forze e la capacità di competere per vincere questo lo dirà solamente il campo. Credo che Mourinho non abbia scelto Roma per passare un po' di mesi nella Capitale, ma avendo avuto la percezione che può dare molto, non solo alla Roma ma anche al calcio italiano e poi europeo. Ora bisogna ancora cominciare, c'è tutto il mercato da fare, ci sono le squadre avversarie che si devono attrezzare, ma sicuramente la scelta di Mourinho è una scelta importante".