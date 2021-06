Florenzi-Psg, trattativa ai supplementari

Alessandro Lucci, manager del calciatore, e Leonardo si sono incontrati per decidere del futuro dell’ex capitano giallorosso

È scaduto a mezzanotte il termine per il riscatto di Alessandro Florenzi da parte del PSG. Alessandro Lucci, manager del calciatore, e Leonardo si sono incontrati per decidere del futuro dell’ex capitano giallorosso e la strategia da tenere con la Roma, a cui però non è arrivata nessuna proposta ufficiale, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.