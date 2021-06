Calciomercato Roma, su Smalling c’è l’Everton. E per il club non è incedibile

La società di Liverpool ha chiesto informazioni per il difensore centrale che quest'anno è stato fermato da molti infortuni

L'Everton piomba su Chris Smalling. Il club inglese - riporta Sky Sport - ha chiesto informazioni sul centrale giallorosso, reduce da una stagione rovinata dagli infortuni. La Roma non vorrebbe privarsene, avendolo acquistato a titolo definitivo un anno fa (e adesso il valore a bilancio è circa 10 milioni di euro). Se però dovesse arrivare una buona offerta, potrebbe anche essere sacrificato da Tiago Pinto. Molto dipenderà anche dalla decisione di Mourinho, che Smalling l'ha già avuto al Manchester United e con lui aveva un buon rapporto. La Roma in rosa ha Mancini, Kumbulla e Ibanez (e Fazio, che però è in uscita). Un difensore è sicuramente una priorità dal mercato, ma se anche Smalling dovesse dire addio, a quel punto le necessità diventerebbero due.