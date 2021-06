Xhaka osservato speciale di Mou. Ma per aiutare la Roma dovrà pressare l’Arsenal

Oggi in campo contro l'Italia davanti a quelli che potrebbero diventare i suoi nuovi tifosi. A fine Europeo incontrerà l'Arsenal e chiederà la cessione

Va bene l'Italia e il sogno Europeo. Ma tanti occhi dei tifosi giallorossi stasera saranno puntati su Granit Xhaka. Perché che la Roma e Mourinho lo vogliano ormai è cosa risaputa, ma non tutti lo conoscono così bene. Per questo motivo, per tantissimi stasera sarà l'occasione di vederlo all'opera. E anche lui vorrà dare una prima buona impressione a quelli che potrebbero diventare i suoi nuovi tifosi. Con l'Arsenal c'è ancora una differenza tra domanda e offerta da limare: Tiago Pinto si è fermato a 14 milioni, proposta a cui i Gunners hanno detto di no. Anche il club inglese si è praticamente rassegnato a perderlo, tanto che ha iniziato a cercare sul mercato un nuovo centrocampista. Però ora potrebbe essere proprio Xhaka a diventare protagonista della trattativa: una volta chiuso l'Europeo, lui e il suo entourage parleranno con l'Arsenal chiedendo ufficialmente la cessione. Facendo abbassare così la richiesta e venendo incontro alla Roma. Per un matrimonio destinato a farsi.