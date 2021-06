Gualtieri (Pd): “Pronti a dialogare con la Roma sul tema stadio”

Il candidato a sindaco: "Giusto che una società sportiva presentando un regolare progetto possa attuarne la realizzazione"

Il Pd non ha ancora scelto il suo candidato a sindaco per le prossime elezioni di Roma. In lizza c'è l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, favorito in vista delle primarie del Partito Democratico. Su La7, nel corso della trasmissione L'Aria che Tira, Gualtieri ha anche toccato il tema stadio della Roma. “Siamo pronti a dialogare con l’As Roma per la realizzazione del nuovo stadio, è giusto che una società sportiva presentando un regolare progetto possa attuarne la realizzazione”.