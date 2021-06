Sirene Premier per Pellegrini: la Roma fa muro

Per il capitano della Roma c'è l'interessamento di Liverpool e Tottenham

In attesa che la fine dell’Europeo riporti intorno a un tavolo l’agente Pocetta, e il g.m. Pinto, Lorenzo Pellegrini fa gola a molte squadre. In queste ultime settimane, intorno a Pellegrini, è stato prima accostato il nome del Barcellona, mentre adesso – fronte Inghilterra – spunta l’interessamento di Liverpool e Tottenham, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche perché sulla panchina lasciata da José Mourinho è arrivato Paulo Fonseca.