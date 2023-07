Roma, secondo giorno di ritiro con la testa al mercato. Kristensen ad un passo

Abraham: "L'Olimpico mi mette i brividi". Rivoluzione Champions League

C'è chi a Trigoria non può allenarsi a causa di un brutto infortunio che lo tiene fuori. Si tratta di Tammy Abraham che, costretto a stare lontano dal campo, ha risposto alle domande dei curiosi sui social, soffermandosi sull'emozionante tifo giallorosso e non solo. Chi, invece, sta sudando in quel di Trigoria è Smalling che, esaltato anche da Hojlund, ha raggiunto un record europeo niente male. A proposito di Europa, è pronta una rivoluzione per quanto riguarda le modalità di qualificazione alla Champions League. La Roma manca da diversi anni alla prima competizione della Uefa, ma alcuni ricordi restano indimenticabile. È dello stesso avviso anche Eusebio Di Francesco che ha voluto ricordare la storica rimonta contro il Barcellona.