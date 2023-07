Mercato Roma, spunta Diallo per l’attacco. Ma c’è l’ostacolo coppa d’Africa

La Roma continua a cercare un attaccante, coi nomi di Morata e Scamacca in forte vantaggio sulla fin qui ben poco nutrita concorrenze. Tra i nomi nomi ne spunta uno dalla Francia: Habibou Diallo. L’attaccante senegalese, proveniente dallo Strasburgo, ha segnato ben 20 gol in 37 presenze nell’ultima stagione di Ligue 1, e secondo Leggo ha attirato l’attenzione dei giallorossi. Il suo acquisto potrebbe essere un’opzione interessante per la squadra e il gm Tiago Pinto potrebbe presto trovarsi a valutare questa opportunità. Tuttavia, la questione che sta frenando la Roma riguarda la prossima Coppa d’Africa, in cui saranno coinvolti anche i nuovi acquisti Aouar e N’Dicka, e potrebbe coinvolgere anche l’attaccante classe ’95.