Roma, Matic vince la partitella e festeggia con Aouar: “Benvenuto in famiglia”

Il ritiro di Trigoria è ufficialmente partito ieri e i giocatori della Roma si sono messi subito a lavoro, sotto il grande caldo della capitale, agli ordini di José Mourinho. Tra palestra e sedute tecnico tattiche, c'è ovviamente anche il tempo per divertirsi insieme con le sentitissime e agguerritissime partite di squadra in allenamento. Il primo gruppo a vincere nella nuova stagione appena cominciata è quello formato da Matić, Solbakken, Mancini, Svilar e Aouar. È lo stesso centrocampista serbo a immortalare il momento sui social, cogliendo anche l'occasione per accogliere ufficialmente il nuovo acquisto algerino: "Prima sessione, prima vittoria. Benvenuto in famiglia Aouar".