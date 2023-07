Abraham risponde ai tifosi: “La Conference e il derby vinto 3-0 i momenti più belli”

Tammy Abraham torna a parlare ma questa volta tramite i suoi profili social. L'attaccante inglese, alle prese con il grave infortunio al ginocchio, ha infatti risposto alle domande dei suoi follower su Instagram: "I migliori momenti vissuti Roma? La vittoria della Conference e il 3-0 nel derby". Il primo gol nella stracittadina, arrivato dopo appena 1 minuti di gioco, ha fatto nascere secondo lui anche l'esultanza più bella. A chi invece gli ha domandato come si senta mentalmente dopo l'infortunio, Abraham ha risposto così: "Cerco di rimanere positivo e forte anche se è difficile". Poi la domanda sui suoi calciatori (non inattività) preferiti e anche qui l'inglese non ha avuto nessun dubbio: "Thierry Henry e Didier Drogba". Il centravanti non esista a rispondere nemmeno alla domanda sulle emozioni che lo stadio Olimpico gli regala: "Brividi ogni volta che esco da lì". Infine una rapida battuta anche sul suo compagno di squadra preferito alla Roma: "Amo tutti ma è il mio amico olandese Karsdorp"