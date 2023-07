Roma, ecco chi è Pagano: dal 10 con Totti alla lavagna di Mourinho

Matic, Aouar... E Pagano. Tra i tanti nomi presenti nella lavagna tattica che ieri Mourinho ha condiviso sui social c'è anche quello del talento della Primavera giallorossa. Non ha ancora avuto la possibilità di esordire ufficialmente, ma è stato già convocato in prima squadra lo scorso maggio in occasione del match contro la Fiorentina. Si tratta di uno dei leader tecnici della squadra allenata da mister Guidi; un trequartista moderno, dotato di tecnica e fantasia, abile a svariare su tutto il fronte d'attacco e con una spiccata propensione verso il goal. Nell'ultimo campionato sono state infatti ben 15 le marcature messe a segno, e certamente il ragazzo può trovare nel suo agente un riferimento speciale. Pagano è gestito dalla CT10 Management, ovvero l'agenzia di proprietà di Francesco Totti, del quale porta anche il 10 sulle spalle. Eppure per lui quel numero indossato non rappresenta grandi pressioni: "Mi dà tanta responsabilità e mi piace averla. Ho l'opportunità e il privilegio di averlo al mio fianco, con lui è bello parlarne, mi dà molti consigli, mi dice cosa fare e non fare dentro e fuori dal campo. Lui ci è già passato. Mi sento fortunato di averlo al mio fianco. Ma nessuna pressione. È il mio numero preferito, sono stato felice di averlo quest'anno in Primavera. E sono felice di indossare questa maglia", ha raccontato qualche mese fa.