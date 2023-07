Pinto torna a Roma: da Morata e Sabitzer a Dybala. Ecco l’agenda bollente di Tiago

Il general manager di ritorno dal Portogallo avrà un mese e mezzo di fuoco tra acquisti, rinnovi, cessioni e il rispetto dei paletti Uefa. Oggi l'incontro con Mourinho, poi si parte davvero

Francesco Balzani Collaboratore

Dal fresco del Portogallo al caldo di Cerbero della capitale. Tiago Pinto oggi sentirà il morso dell’anticiclone africano che avvolge Trigoria dove Mourinho aspetta rinforzi e prepara la terza stagione della sua avventura romanista. Non c’è tempo, però, per ambientarsi. Il general manager dell’area sportiva avrà un mese e mezzo di fuoco tra rinnovi, acquisti, cessioni e appuntamenti. Ecco l’agenda di Tiago che proprio tra luglio e agosto ha chiuso gli affari in entrata più importanti nelle ultime due stagioni: da Abraham a Dybala passando per Wijnaldum e Rui Patricio.

Quattro acquisti per Mourinho tra paletti Uefa e speranze — Il primo incontro sarà con Mourinho, col quale comunque Pinto ha avuto un fitto scambio di messaggi e telefonate in questi giorni. Lo Special One attende 3-4 rinforzi per una rosa che oggi appare deficitaria in molti ruoli. Entrambi sanno che dovranno fare i conti coi soliti paletti Uefa. In particolar modo, se Pinto fin qui ha badato al bilancio, ora dovrà stare attento al costo degli stipendi della rosa il quale non potrà crescere rispetto a quello della lista presentata nel febbraio scorso. Con le uscite dei vari Zaniolo, Camara, Wijnaldum (forse Ibanez) e degli infortunati Abraham e Kumbulla, un po’ di margine c’è. Bisogna però trovare sintonia sui nomi. Mourinho ha chiara la lista dei possibili arrivi. A centrocampo piacciono De Paul, Sabitzer e Kamada. In quest’ordine. In attacco: Morata, Taremi e Scamacca. Tranne l’argentino (per il quale è necessaria davvero la cessione di Ibanez) tutti gli altri non sono piste impossibili ma comunque difficili. Pinto ha sondato il terreno con (quasi) tutti e conosce a fondo la situazione. Al momento giudica più semplici le vie che portano a Renato Sanches (incognita infortuni enorme) e lo stesso Scamacca. Ma proprio gli incontri di questi giorni potrebbero anche aprire nuovi scenari. Poi c’è il contorno: un terzino destro (per Kristensen c’è già l’accordo) e un attaccante più leggero che potrebbe essere Adama Traorè. Ovviamente a parametro zero.

I rinnovi di luglio: la priorità è Dybala — Passiamo al secondo punto dell’agenda. Quello dei rinnovi. Il più atteso è naturalmente quello di Dybala. La Joya vuole restare a Roma ma serve un adeguamento. Decisivi i facili bonus che farebbero lievitare l’ingaggio a 6 netti. Il che permetterebbe di eliminare o modificare la clausola - da 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia - presente nel suo contratto. Appuntamento fissato entro una settimana. Più facile ratificare la firma di El Shaarawy sul rinnovo biennale - con opzione per il terzo anno - già da tempo predisposto, con foto di rito e dichiarazioni annesse. Poi Pinto riceverà gli agenti di Bove e Zalewski, i due “bambini” diventati grandi per Mou, che ora dovrebbero essere premiati, maturando anche dal punto di vista dell’ingaggio. Bove punta almeno ad alzare lo stipendio a 800 mila euro, il polacco invece dovrebbe veder almeno triplicato l’attuale da 300 mila. In tutto ciò non vanno sottovalutate le cessioni, sempre gradite soprattutto per i componenti ritenuti non indispensabili. I nomi: da Ibanez a Solbakken, Spinazzola, Celik e Karsdorp tutti sono sul mercato.