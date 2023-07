Dalla Turchia: il Fenerbahce vuole riportare a casa Under. Alla Roma andrebbe il 20%

Cengiz Under potrebbe tornare a far sorridere la Roma e i suoi tifosi. Come riportato da diversi media turchi (Fanatik e Fotomac), il Fenerbahce ha bussato alla porta del Marsiglia per riportare in patria l'esterno classe '97. Il club giallorosso dal canto suo è spettatore molto interessato visto che se la trattativa andasse in porto, incasserebbe il 20% della cifra totale pattuita tra i due club. La prima offerta da circa 4 milioni è stata però rispedita al mittente dai francesi che vorrebbero una cifra sicuramente superiore per lasciarlo andare. Il club turco presenterà una nuova offerta nei prossimi giorni. Under al Fenerbahce ritroverebbe anche Edin Dzeko, suo ex compagno alla Roma (2017-2020) con il quale ha condiviso l'emozione dei quarti di finale di Champions League vinti in rimonta contro il Barcellona. In occasione il turco si rese protagonista con l'assist per il gol decisivo di Manolas.