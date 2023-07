Mercato Roma, dall’Inghilterra insistono: piace Fred dello United

Continua il mercato della Roma nel segno dei tormentoni che hanno caratterizzato queste prime settimane estive. La caccia al nuovo attaccante titolare e al sostituto di Wijnaldum sono i temi che tengono maggiormente banco sui giornali e nella lista delle incombenze che graveranno su Tiago Pinto nei prossimi mesi. Di nomi ne sono usciti già tanti, ma in terra d'Albione si continua a parlare di Fred, centrocampista brasiliano classe '93 in forza al Manchester United. Secondo quanto riportato dal portale inglese Express, i 'Red Devils' sarebbero fortemente intenzionati a cedere il giocatore ex Shakhtar, con il Fulham che per il momento è la squadra che si è mossa maggiormente per aggiudicarsi il calciatore. Per ora la Roma si sarebbe limitata a dei semplici sondaggi, ma è senz'altro una situazione da monitorare nei prossimi giorni.