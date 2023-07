Mercato Roma, Kristensen è sempre più vicino: intesa per il prestito secco

La Roma vuole continuare a puntellare la difesa del prossimo anno. Dopo l'arrivo di Ndicka, e la riconferma di Llorente, è ormai vicino a vestire la maglia giallorossa anche Rasmus Kristensen. Come riportato da SkySport, infatti, il giocatore del Leeds è ad un passo dal trasferirsi nella capitale con la formula del prestito secco. Dopo che l'operazione, già ben intavolata, si è frenata per alcuni giorni, ora sembra giunta alle ultimissime battute conclusive. Il giocatore rappresenta un rinforzo utile a José Mourinho visto la sua grande duttilità in mezzo al campo. Un'altra pedina da poter sfruttare al meglio nello scacchiere tattico del tecnico portoghese.