Rivoluzione Champions, il quinto posto potrebbe valere la qualificazione al girone

Dalla stagione 2024/2025 cambierà il format della Champions League. In particolare, come è stato già reso noto, la massima competizione europea vedrà aumentare i partecipanti alla fase a girone unico da 32 a 36 squadre. E come riporta Calcio e Finanza, questa riforma potrebbe riguardare da vicino i club italiani. Infatti, se 2 di questi nuovi concorrenti saranno pescati rispettivamente dalla quinta federazione europea per coefficiente UEFA e dal vincitore di un nuovo campionato nazionale, le altre due scelte ricadranno sulle due federazioni i cui club affiliati avranno fatto registrare la migliore performance collettiva nella stagione precedente delle competizioni UEFA per club (in base al ranking per club delle federazioni per la stagione). Questi posti (“European Performance Spot”) saranno assegnati ai club meglio classificati nei rispettivi campionati nazionali dopo le squadre che si sono qualificate direttamente per il girone unico (nel caso dell'Italia, la quinta classificata in Serie A). Dunque, se come quest'anno l'Italia dovesse far registrare almeno la seconda migliore performance collettiva in termini di coefficiente UEFA, a partire dal 2024/2025 non sarebbe da escludere la possibilità di vedere ben 5 squadre italiane in Champions League.