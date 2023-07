Hojlund: “Smalling intelligente e veloce. È il difensore che mi ha dato più problemi”

Rasmus Hojlund, attaccante dell'Atalanta, si è rivelato uno degli attaccanti più sorprendenti dell'ultimo campionato di Serie A. Il danese, in un'intervista rilasciata a Tuttosport non ha però avuto dubbi nell'indicare il difensore più forte che ha incontrato in Italia fino a questo momento: "I maggiori problemi me li ha dati Chris Smalling della Roma. È un difensore intelligente, agile, veloce, forte fisicamente". Queste le prime parole del classe 2003 che ha poi concluso: "Ho provato a vincere i duelli con lui facendo valere la mia forza fisica, ma non è stata la mossa vincente. Devo ancora trovare la chiave giusta per superarlo".