Mercato Roma, Pinto offre Solbakken al Bologna

Il futuro di Ola Solbakken, arrivato a Roma nello scorso calciomercato estivo, potrebbe essere lontano dalla capitale. Come scritto da il Resto del Carlino, i giallorossi avrebbero proposto il norvegese al Bologna (anche con la formula del prestito) che di recente ha salutato Sansone, Soriano e Kyriakopoulos. Solbakken sarebbe un rinforzo utile. In più l'ex Bodo troverebbe il modo di giocare con continuità. Senza uscite di titolari però, per una questione di costi, difficilmente potrà essere lui il prossimo acquisto per la fascia rossoblù. Il giocatore ha un contratto da circa 750mila euro.