Enzo Fernandez chiama Dybala al Chelsea: “Gli ho detto che lo sto aspettando”

Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano argentino Olé. Il 22enne ex Benfica ha parlato anche di Paulo Dybala e della possibilità che lo raggiunga al Chelsea in questa finestra di mercato: "Sì, ho visto qualcosa. Vedremo. Spero che venga. Gli ho parlato e gli ho detto che lo sto aspettando per condividere un barbecue o qualcosa del genere. Ho bisogno di un compagno per condividere il mate". Queste le parole di Enzo che fanno tremare i tifosi della Roma, rassicurati però dallo stesso numero 21 al momento del suo ritorno a Roma appena due giorni fa: "Sono contento di stare alla Roma. Rimani? Sì, domani iniziamo gli allenamenti".