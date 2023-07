Si scalda la pista che porta a Sabitzer. Vice Matic: Mou schiera il baby Pagano

Il primo giorno di “scuola” a Trigoria offre novità anche in terre più lontane, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Marcel Sabitzer, primo obiettivo della Roma per il centrocampo, ieri sui suoi social ha scritto un post in italiano. Niente di impegnativo, solo un «buongiorno», ma la mossa ha scaldato l’ambiente, che spera che il Bayern Monaco, proprietario del cartellino, lo ceda in prestito come chiede il club giallorosso. Inutile dire che tutti sono convinti che l’allenatore portoghese abbia già telefonato all’austriaco per convincerlo a vestire il giallorosso. Di sicuro lo Special One è carico. Lo dimostra la lavagna che ha pubblicato sui suoi social, che lascia capire qualche informazione. Innanzitutto la conferma della difesa a tre, poi (mettendoli rovesciati), il lungo stop in vista per Abraham e Kumbulla e infine la “promozione” del baby Pagano (talento della scuderia di Totti) a centrocampo alle spalle di Matic, addirittura prima di Aouar.