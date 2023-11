Roma, Renato Sanches verso la panchina con l’Udinese. Sirene turche per Spinazzola

Il centrocampista portoghese non si è allenato anche oggi, ma dovrebbe essere tra i convocati per domenica. Sul mercato, il Galatasaray ha chiesto il terzino giallorosso. Tiene banco, intanto, il futuro di Mourinho e Pinto

