Roma, Black Friday giallorosso: 50% di sconto sui biglietti con Verona e Genoa

Anche la Roma metterà in campo una serie di promozioni vantaggiose in occasione del Black Friday. La società giallorossa, infatti, ha comunicato che oltre ai vari sconti sul merchandising ufficiale del club, sarà possibile acquistare anche i biglietti per le gare a Verona e Genoa con una riduzione del prezzo pari al 50%. A partire dalle mezzanotte del 24 novembre e fino al 26, sarà valida quest'opzione per tutti i tifosi romanisti. Il match contro il Verona è in programma il prossimo 21 gennaio, mentre quello con il Genoa sarà il 19 maggio. In entrambi i casi, sia l'orario che la data sono da confermare. La Roma, inoltre, garantirà offerte anche sui settori premium con hospitality.