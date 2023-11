José ribadisce: “Un giorno allenerò in Arabia”

"Un giorno andrò in Arabia. Ma quando dico un giorno non intendo domani o dopodomani". José Mourinho ribadisce la sua volontà di allenare in un calcio in ascesa. L'offerta praticamente irrinunciabile è arrivata in estate, ma lui con estrema cortesia l'ha rispedita al mittente, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Veniva prima la Roma con i suoi tifosi che lo hanno stregato: "Questa gente ti fa avere una temperatura diversa nella tua pelle. lo li amo e per questo motivo non ho nessun tipo di problema a dire che la Roma è molto speciale per me nella mia carriera", ha detto della seconda parte dell'intervista a Rai Sport.