Juventus-Roma, sold out in poche ore il primo anello: settore ospiti allargato

Tra poco più di un mese la Roma sarà di scena all'Allianz Stadium. I giallorossi affronteranno la Juventus il 30 dicembre alle ore 20.45. Dalle 10 di ieri sono stati messi in vendita i biglietti per il settore ospiti. Il primo anello è stato polverizzato in poche ore e il club bianconero ha aperto anche il secondo. È previsto il sold out nello spicchio dedicato ai romanisti che può contenere circa 2000 tifosi. Il prezzo del biglietto è di 45 euro e sarà possibile acquistare i tagliandi solo se in possesso dell'AS Roma Card.