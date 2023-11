I tifosi pressano e Mou aspetta. Ma fino a quando?

Per ora non ci sono appuntamenti con i Friedkin per il prolungamento

Redazione

Se votassero i tifosi José Mourinho vincerebbe le elezioni con quelle che una volta si chiamavano "0percentuali bulgare", scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Ultimo a mettere la firma sulla richiesta ai Friedkin è stato Vincent Candela, terzino dello scudetto 2001: "La Roma ha ancora bisogno di Mou, spero in una sorpresa a breve". A decidere, però, è la proprietà americana e per ora non ci sono appuntamenti per il prolungamento.

Il contratto dello Special One scade a giugno, come quelli del g.m. Tiago Pinto, di Rui Patricio e Spinazzola. Lukaku è in prestito secco e Dybala ha una clausola facilmente scalabile. Che Roma sarà quella della prossima stagione?

Molto dipende dalla qualificazione in Champions ma è difficile immaginare che Mou accetti di aspettare troppo, anche se la Roma gli è entrata nel cuore. Domenica c'è l'Udinese e servono punti. Contro Salernitana, Verona e Genoa, i giallorossi ne hanno conquistato uno su sei.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.