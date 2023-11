Suburra e lo sketch degli attori: “La fondazione della città? Quando è nata la Roma”

La serie televisiva Suburaeterna , targata Netflix, ha riscosso ampio successo tra il pubblico. In un simpatico quiz tra gli attori Filippo Nigro, Aliosha Massine e Giorgia Spinelli è arrivata una domanda sulla fondazione della città di Roma . I protagonisti hanno avuto evidenti difficoltà a fornire la risposta giusta e tra le opzioni date vi è anche quella che riguarda la nascita dell'AS Roma: "La soluzione è il 21 aprile, però ho detto il 22 luglio perché è la fondazione della Roma e allora per me...se interessava a qualcuno" ha dichiarato ironizzando Nigro, che nella serie interpreta il ruolo di Amedeo Cinaglia .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.